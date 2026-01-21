ÆüËÜ¤Ë´°ÉõÉé¤±¤·¤¿´Ú¹ñ ¡ÖÁê¼êGK¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤¬·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ»Ä¤¹¡ÚU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
ÆüËÜ¤È¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü´ÚÀïÁ°Æü¡¢¡Ö2¡Á3ÅÀ¤Ï½½Ê¬¤Ë¼è¤ì¤ë¡×¤È´Ú¹ñ
¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï1·î20Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2026Ç¯¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡ËU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¡¦ÆüËÜÀï¤Ç0-1¤ÈÇÔ¤ì¤¿¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Ï¤è¤¯Àï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤À¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¿É¤¦¤¸¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À´Ú¹ñ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò2-1¤Ç²¼¤·¤Æ4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2020Ç¯¤Î¥¿¥¤Âç²ñ°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È4¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ï·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜÀï¤Ï¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÂåÉ½¤¬ºÇ½ªÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëº£Ç¯9·î¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Á°¾¥Àï¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ïº£Âç²ñ¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÇÔÀï¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Á´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÈÆ±¤¸ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç±¿¤Ó¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£4-5-1¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸Ç¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿Å¸³«¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤°Õ¿Þ¤¬¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Î¶¯¤¤¹¶Àª¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢Àè¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤ÏÁª¼ê¸òÂå¤Ç¹¶·â¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ï¾¯¤·°à½Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁ°È¾¤Ï¼éÈ÷Åª¤Ê°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÏÁ°Àþ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·èÄêÎÏÉÔÂ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤¬¸÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁê¼êGK¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤¬·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÆÀÅÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ë»î¹ç¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ï1·î24Æü¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤È3°Ì·èÄêÀï¤òÀï¤¦¡£