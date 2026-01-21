¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥ó¥¹ ¤Ï¤ë¤È¤¯¤ó¡×2·îÈ¯Çä¡Öº£¤Ã¤Ý¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¤Ë¤¸¤¤¤í¥¸¥å¥¨¥ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÆ±»þÈ¯Çä
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÏÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¡ÖLD－26 ¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥ó¥¹ ¤Ï¤ë¤È¤¯¤ó¡×¤ò2·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,620±ß¡£Æ±Æü¤Ë¡ÖLD－05 º£¤Ã¤Ý¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¤Ë¤¸¤¤¤í¥¸¥å¥¨¥ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î²Á³Ê¤Ï5,500±ß¡£
¡¡¤Ï¤ë¤È¤¯¤ó¤Ï¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¥Üー¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤Ï¤ë¤È¤¯¤ó¤¬¶ä¤Î²¦´§¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥ó¥¹»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤¤ÎéÉþ¤Ë¥·¥ë¥Ðー¤Î¥º¥Ü¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¶ä¿§¤Ëµ±¤¯²¦´§¤È¤¯¤Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤À¡£¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥ó¥¹ ¤Ï¤ë¤È¤¯¤ó¡Û
¡¡¡ÖLD－05 º£¤Ã¤Ý¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¤Ë¤¸¤¤¤í¥¸¥å¥¨¥ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï6¤Ä¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤¬µ±¤¯¥ªー¥í¥é¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¡¢¸½ÂåÉ÷¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹»Ñ¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡£¥¦¥§ー¥Ö¤¬¤«¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥Ñー¥×¥ë¥á¥Ã¥·¥åÆþ¤ê¡£¥Ïー¥È¤Î¥¸¥å¥¨¥ë¤¬µ±¤¯¥Æ¥£¥¢¥é¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ë¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥Ö¥é¥·¤È¥ß¥éー¡¢¥Ø¥¢¥´¥à¡¢¥¯¥Ä¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤¿¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖLD－26 ¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥ó¥¹ ¤Ï¤ë¤È¤¯¤ó¡×¤È¡ÖLD－05 º£¤Ã¤Ý¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¤Ë¤¸¤¤¤í¥¸¥å¥¨¥ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÍ·¤Ó¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£¡Úº£¤Ã¤Ý¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¤Ë¤¸¤¤¤í¥¸¥å¥¨¥ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡Û
