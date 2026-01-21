「キッコーマン豆乳」初！子ども向け豆乳がピカチュウデザインで登場 やさしい甘みで必要な栄養を手軽に
キッコーマンソイフーズは3月23日に、キッコーマン豆乳初の子ども向け豆乳『豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味』を全国で新発売する。子どもたちに人気のポケットモンスターシリーズのピカチュウデザインのパッケージで、豆乳を楽しくおいしく味わえる。
同社の調査によると、多くの子育て世代の保護者は、子どもに「栄養価の高いものを与えたい」「からだづくりのために、たんぱく質をしっかりとらせたい」と考えていることがわかった。同商品は、子どもの成長に必要な栄養素である「たんぱく質」を手軽にとることができる調製豆乳。子どもにも飲みやすいやさしい甘みと、ポケットモンスターシリーズのピカチュウデザインで、子どもが自分から手に取りたくなる工夫をした。飲み切りやすい160ミリリットルサイズで、子どもの“豆乳デビュー”にぴったりの商品。
1本あたりにたんぱく質5.6グラム、カルシウム203ミリグラム（牛乳と同等）を含み、子どもの成長に必要な栄養を手軽にとれる。砂糖とフラクトオリゴ糖を使用し、子どもが飲みやすいやさしい甘さに仕上げている。デザインは全部で4種類あり、子どもが自分で選びたくなるパッケージとなっている。
