ドジャース・山本由伸投手が２０日に配信された古巣オリックスの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＢｓＴＶ」に出演。「Ｂｓ座談会」でＴ−岡田氏、阿部翔太投手、宗佑磨内野手、宮城大弥投手と２０２５年シーズンを振り返るなどした。

ＭＶＰに輝いたブルージェイズとのワールドシリーズでの獅子奮迅の働きは伝説。古巣ナインからは山本に対して、延長１８回、６時間３９分もの死闘となった第３戦で、完投勝利から中１日でブルペン待機した経緯について質問があった。

延長十二回にカーショーが登板。その後、ブルペンにはエンリケスとクラインしか残っておらず、第２戦に先発していた山本は「周りを見ても投げられるのはたぶん、僕か（第１戦に先発した）スネルしかいないなあと思って。翔平さんは次の日、先発やったし」と振り返った。

「どうなんかなと思って。それで『投げる』って言うのがチームの助けになるのか、ただわがままな迷惑なのかわかんないじゃないですか。向こうのマナーも分かんなかったんで」と迷った末に「僕、準備した方がいい可能性ありますか？みたいに言ったら『１００％ない。まだ３戦目だ』みたいな」とやり取りがあったという。

「ってとこからほんまに試合、決まらんくて。逆に１８回までいって、負けるとしんどい」と山本。「まあ、３戦目に投げたら、４、５戦と移動日で中３日（で第６戦）だから。体調もよかったんで、なんとかなるなと思って、必要やったらということで」とブルペンに向かったと明かした。

チームからは「じゃあ『一応準備しておいて』と言われた」とし「１７回につくってたら（１８回に）ピンチになってきて、『もう１人出たら行くぞ』みたいな。やばいな。逆に僕も言ったもののまだ心の準備もできてなかったんで。そしたら何とか最後、抑えてくれたんで１８回は自分ってなって。もうめちゃくちゃ緊張してきて。不安、大丈夫かなっていう。ここでマウンド行くのが正しいかもわかんなかったんで。そしたら（フリーマンの）打球がバーンと上がって。救われました」。結局、延長１８回に飛び出したフリーマンのサヨナラ本塁打で決着し、この試合で山本が登板することはなかったが、ベンチやブルペンでの緊迫した生々しいやり取りを赤裸々に明かした。