2026年1月18日、中国のポータルサイト・捜狐に「IMDbで評価急落！『呪術廻戦』第3期アニメ最新話が物議を醸す」とした記事が掲載された。

記事は、「『呪術廻戦』第3期アニメの配信開始以降、今期のクオリティーは高く評価され、制作水準もファンの期待を十分に満たしてきた。しかし、第3話の放送後、作品の評価は大きく下落した。世界最大級の映像情報サイト・IMDbでは10点満点中7．7点にとどまり、第1話の9．2点、第2話の8．8点を大きく下回ったのである」と述べた。

続けて、「第3話で評価がこれほどまでに落ち込んだ最大の理由は、この回に戦闘シーンが一切なく、ほぼすべてが会話中心で『死滅回游』のルール説明で構成されていた点にある。制作会社・MAPPAも視覚効果や視聴体験の向上に尽力し、さまざまな演出や多くのエフェクトを盛り込んではいたものの、終始会話主体の展開に失望した視聴者は少なくなく、低評価が相次ぐ結果となった」と論じた。

そして、「こうした状況を受け、海外の一部ネットユーザーは『戦闘シーンがなければ、人々は少年アニメのどの回も好きになれず、楽しむことも、視聴する気にもならないのか』と強く批判した。特に現代においては、多くの人がじっくり理解したり読み込んだりすることに労力を割きたがらず、『呪術廻戦』のファンはその典型例であると主張したのである」と言及した。

その上で、「この意見は一理はある。現代はスピード重視の時代であり、ドラマやアニメの視聴も短動画的な断片的刺激に慣れてしまっている人が多いため、時間をかけて咀嚼する必要のある物語を腰を据えて味わうことは容易ではない。日々仕事や学業で忙殺される中、貴重な余暇にまで頭を使いたくないと考え、即時的な爽快感を求めるのは自然な心理でもある」と論じた。

一方で、「『少年漫画を見るのに頭を使って分析するのは行き過ぎだ』という反論もある。確かに、分析や読解を楽しみたいのであれば、推理作品や青年向け作品を選べばよい。少年漫画を好む層は、そもそも何も考えずに楽しめる『爽快感』や『熱さ』を求めているのではないか。これは『カップ麺は体に悪い』と言われても、『もうカップ麺を食べると決めているのだから健康など気にするわけないだろう』と返すような感覚に近いと言える」とした。

記事は最後に、「『呪術廻戦』第3期の第3話が会話中心で構成されたことにより低評価を受けた件について、どのように考えるだろうか。このような反応は自然なことなのか、それとも熱血少年漫画にはある程度の深みが必要なのか、それとも徹底的に分かりやすい爽快感を優先すべきなのか。ぜひ意見を交わしてほしい」と問い掛けた。（翻訳・編集/岩田）