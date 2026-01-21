【ひらがなクイズ】空欄に共通して入る2文字は何でしょう。あの国の名前が隠れてる？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
兄弟の呼び方から日本の名所まで、一見バラバラに見える言葉たちが1つの正解でつながります。
□□つご
ど□□
ゆい□□
□□くしま
ヒント：ヨーロッパの国の名前が隠れています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いつ」を入れると、次のようになります。
・いつつご（五つ子）
・どいつ（ドイツ）
・ゆいいつ（唯一）
・いつくしま（厳島）
同じ日に生まれた5人の兄弟を指す「五つ子」や、ヨーロッパの国「ドイツ」、ただ1つであることを指す「唯一」、そして広島県が誇る世界遺産の「厳島」など、バラエティに富んだ言葉が並びました。同じ「いつ」という響きでも、漢字にすると「五」「独」「唯」「厳」と全く異なる字になるのがこの問題の面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
