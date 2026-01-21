¡È¥µ¥ó¥ê¥ª¡É¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤¬Ä¶¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤Ø
¡¡¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ï¡¢2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¡Ö@Loppi¡×¡¢¡ÖHMV¡õBOOKS online¡×¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¤¤µ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡¡¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤¿ÍÍ»Ò
¢£¥ß¥ë¥¯´Ì¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯´Ì¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤¹¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´6¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ö¤æ¤é¤æ¤é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö@Loppi¡×¤È¡ÖHMV¡õBOOKS online¡×¸ÂÄê¤Ç¡¢2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ00Ê¬¡Á3·î9Æü¡Ê·î¡Ë23»þ30Ê¬¤Î´Ö¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯´Ì¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡¢¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¡¢¡ÖµíÆýÉÓ¥°¥é¥¹¡Ü¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥×¥ì¡¼¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ô¡¼µ¡¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×Å¹ÊÞ¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¡×¤ÎÄó¶¡¤ä¡Ö¥í¡¼¥½¥ó50th Anniversary ¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ºÅö¤ê¤¯¤¸¡×¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¾¦ÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£
