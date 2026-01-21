¡Ö¤¨!?¡×·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤«¤é1Ç¯¡Ä¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£ÀôÍ¤Í£àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤µ¤é¤Ë¡Ä¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×
¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÇÂç¿Í¤Ê°õ¾Ý¤Ë
¡¡¸µÝ°ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢½÷Í¥¤Îº£ÀôÍ¤Í£¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿º£Àô¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÊÖ»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¹¹¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¥·¥ç¡¼¥È¤À¡ª¡ª¡×¡ÖÈ±Ã»¤¤¤º¤ß¤³¡¢²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê¤º¤ß¤³¤¬ºÇ¹â¤À¤è¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àô¤Ï2015Ç¯¤ËÝ°ºä46¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£22Ç¯10·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·°é»ù¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½¡£½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£