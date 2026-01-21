【速報】山上徹也被告（45）に「無期懲役」判決　奈良地裁　手製のパイプ銃で安倍晋三元総理を銃撃し殺害

２０２２年７月に安倍晋三元総理を銃撃・殺害した罪に問われた山上徹也被告（４５）に対し、奈良地裁は１月２１日、検察側の求刑通り「無期懲役」の判決を言い渡しました。



山上徹也被告（４５）は２０２２年７月、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選の応援演説を行っていた安倍晋三元総理（当時６７）を、手製のパイプ銃で銃撃し殺害したとして、殺人などの罪に問われています。



去年１０月２８日の初公判で山上被告は、「すべて事実です。私がしたことに間違いありません」と起訴状で指摘された行為をすべて認めた一方、「法律上どうなるかは弁護人の主張に委ねます」と述べました。





弁護人は、武器等製造法違反など一部の罪について、罪の成立を争う構えを示していました。▽証人出廷した母親被告に「てっちゃん、ごめんね」事件の背景にあったのは、山上被告の母親による旧統一教会への信仰や多額の献金でした。公判には母親も証人として出廷し、“子どもたちの進学よりも、献金することが大事だと考えていた”という旨などを証言しました。法廷では、母親が「てっちゃん、ごめんね」と山上被告に詫びる場面もありました。“安倍元首相は旧統一教会と政治の関わりの中心にいる方。他の政治家だと意味が弱い”山上被告自身も被告人質問で、旧統一教会への恨みや憎しみが犯行動機である点を認めました。（１２月３日の被告人質問）被告「統一教会に一矢報いるというか、打撃を与えることが、自分の人生の意味だと思った」そのうえで襲撃対象について、“安倍元総理を狙うことは本筋ではないと思っていた”という旨の供述を展開。一方で、安倍氏と旧統一教会との関連や、安倍氏の影響力について、強い関心を持っていたことを示す供述もありました。（１１月２５日の被告人質問安倍氏が旧統一教会の関連団体に寄せたビデオメッセージについて）被告「最初は（安倍元総理が）現役の間には出ない良識はあったんだなと。逆に１度出てしまったら、これがずっと続いていくんだとしたら、（旧統一教会が）どんどん社会的に認められて、問題のない団体だと認識されると思った」「被害をこうむった側からすると非常に悔しい、受け入れられないなと」弁護人「感情的に表現すると？」被告「絶望感と危機感だと」弁護人「怒りは？」被告「安倍元首相本人に対してではないけど、そうなっていることに対して、怒りというか……困るという感情」（１２月２日の被告人質問）裁判官「安倍元首相以外の政治家は対象にならなかったのか？」被告「安倍元首相は私の認識だと、旧統一教会と政治のかかわりの中心にいる方だと思っていましたので。他の政治家だと意味が弱いと思いました」▽公判では謝罪の言葉も「安倍元総理が殺害されなければならなかったのは間違いだった」被告人質問の最終日（１２月４日）には、山上被告は事件について謝罪の言葉を述べました。（１２月４日の被告人質問）「安倍昭恵さんをはじめとして安倍元首相のご家族に何の恨みもなかった。安倍元首相を殺害したことでこの３年半、辛い思いをしていたのは間違いないと思います。非常に申し訳ないことをした」「安倍元総理が亡くならなければ、殺害されなければならなかったのは間違いだったと思っている」▽検察側は「無期懲役」求刑弁護側は「重くて懲役２０年」を主張検察側は去年１２月１８日の論告で、▽旧統一教会の高級幹部が来日する見込みがなく、襲撃できない状況が続く中、生活が経済的に逼迫してきたことから、あくまでも代替として、突発的に被害者（安倍元総理）を襲撃対象に選んだものだが、対象として被害者を選んだ理由について最後まで被告から納得できる説明はなく、論理的に飛躍があるといわざるを得ない▽特定の存在や団体にダメージを与えるために、または社会を変革するために暴力的手段に訴える、人を殺害するなどということは、法治国家においては絶対に許されず、刑事責任を軽くすることも絶対あってはならないと糾弾し、無期懲役を求刑一方で弁護側は、▽母親の旧統一教会への入信を契機とする家庭の崩壊という、被告の未成年のときからの悲惨な生活上の経験は、犯行と一直線に強く結びついていて、動機に深く関わる情状事実と言うべき▽被告は「旧統一教会の違法行為を止めさせるには別の手段があり、それをとるべきだった」ことさえ十分に理解し納得できれば、立ち直って、再び罪を犯さずに社会でまっとうに生きていける可能性が十分にある。一生、一般社会から隔離しなければならないなどということはないと訴え、重くとも懲役２０年に留めるべきと主張しました。