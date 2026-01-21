元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんが、自身のSNSを更新。

最新ショットを公開しました。



誠子さんは「のびてきた♡どんどん母に似てくるのが嬉しいです」と綴ると、ヘアカット後の写真をアップ。



投稿された画像では、パープルのトップスを身に着け、笑顔を浮かべる、誠子さんの姿が見て取れます。







この投稿にファンからは「いつもステキな笑顔で元気もらえます」・「ツヤツヤさらさらかわいいです♥」・「毛先のカラー可愛すぎます」・「どんどん可愛くて美しくなってますね」などの反響が寄せられています。







２０２５年１１月、誠子さんは「来年の春に東京を離れます そして京都に移住します 今まで通り芸人として活動します」と投稿。「いつか京都に住みたい、と二十代の頃から思っていました」という誠子さんは、「『いつかやろう』はもうやめよう。人生は一度きりで明日がくる約束はない。じゃあ新しい始まりにぴったりな春に引っ越そう」と、その思いをインスタグラムに綴っていました。







また、先日には「神戸の人や街のために私にできることは全部したいです。関西に移住する理由のひとつです。1995.1.17」と、ＳＮＳで明かしていました。







【担当：芸能情報ステーション】