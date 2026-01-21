ホワイトソックスのルイス・ロベルト外野手（28）がメッツにトレード移籍することとなった。20日（日本時間21日）、球団が発表した。ホ軍にはルイサンヘル・アクーニャ内野手、右腕トルーマン・ポーリー投手が移籍する。

キューバ出身のロベルトは2020年にホワイトソックスでメジャーデビュー。23年に自己最多38本塁打を放ち、シーズン終盤まで大谷翔平（当時エンゼルス）と本塁打王争いを繰り広げていた。その後は故障が重なり、昨季は左太ももを2度負傷。110試合で14本塁打にとどまるなど、打棒が影を潜めた。MLB通算は577試合で打率・259、102本塁打、298打点。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、ホワイトソックスはトレードの可能性をふまえ、昨季終了後に年俸2000万ドル（約31億円）の球団オプションを行使。27年も2000万ドルの球団オプションがあり、バイアウト（契約解除）となれば、200万ドル（約3億1000万円）が追加で支払われる。

米ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者は自身のXに「メッツは残りの2200万ドルを支払う。26年の給与2000万ドルに加え、バイアウトの200万ドル」と投稿し、メッツ側が負担する額を記した。

また、ルイサンヘル・アクーニャはブレーブス・アクーニャの弟として知られ、24年にメッツでメジャーデビューした。