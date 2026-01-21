国民民主党が、次期衆院選の山形３区に新人で教育福祉会社社長の喜多恒介氏（３６）を擁立することが２０日、関係者への取材でわかった。

２１日に正式に発表する。

３区には既に国民、立憲民主両党県連と連合山形からなる「２党１団体」が、統一候補として、立民から新人の元松下政経塾生、落合拓磨氏（２８）の擁立を決めていたが、国民が独自候補を擁立することで、協力関係は白紙となるという。

喜多氏は埼玉県出身。東京大農学部卒業、慶応大大学院修士課程を修了し、東大在学中に起業した。昨年５月に鶴岡市に移住し、同年１０月の市長選に出馬し落選している。

喜多氏は２０日、読売新聞の取材に「まだ何も申し上げることはできない」としたが、関係者によると、３区内の支持者に同日、出馬のあいさつをしたという。

立民と公明党は今月、新党「中道改革連合」を結成しているが、国民は新党には加わらず距離を置いている。国民県連の舟山康江会長は２０日、取材に「まだわからない」と述べるにとどめた。

３区にはこのほか、自民現職の加藤鮎子氏（４６）が立候補を予定している。

連合山形会長「とらえ方の相違があった」

連合山形は２０日、次期衆院選について、立憲民主、国民民主の両党県連とともに組織する「２党１団体」が擁立している山形３区の統一候補について、協力関係を白紙とし、連携の枠組みを棚上げにすることを明らかにした。

３区候補の落合拓磨氏（２８）は２０日、立民を離党し、新党「中道改革連合」に入党する届けを出していた。

連合山形と立民、国民両党の関係者は同日、非公開で協議。新党や２党１団体の枠組みに対する考え方について、国民側の理解が得られず、連合山形から棚上げを提案したという。

２０日に山形市内で記者会見した連合山形の渡部貴之会長は「とらえ方の相違があった。時間が足りなかった」と話した。これまでの選挙で協力関係が続いていた２党１団体の枠組みについては「自民党候補に対抗していくために協力をしていくという思いは変わっていない。選挙後には新たな枠組みとして前に進めるよう確認した」と強調した。

一方、落合氏は読売新聞の取材に「一緒になって、自民党から議席を持ってこようと結成された２党１団体だった。崩れてしまうと思うと複雑な心境だ」と話した。