¡¡2022Ç¯7·î¤ËÆàÎÉ»Ô¤Ç»²±¡Áª¤Î±þ±ç±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¡áÅö»þ¡Ê67¡Ë¡á¤ò½Æ·â¤·»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤ä½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÇÆàÎÉÃÏºÛ¡ÊÅÄÃæ¿°ìºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï21Æü¡¢µá·ºÄÌ¤êÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÈ½¤ÇÈï¹ð¤Ï»¦¿Íºá¤Îµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤ÏÏÀ¹ð¤Ç¡ÖÀï¸å»Ë¤ËÁ°Îã¤ò¤ß¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤Ï½¡¶µ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿µÔÂÔ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¡ÖºÇ¤â½Å¤¯¤Æ¤âÄ¨Ìò20Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤ÏÎÌ·º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ËÆþ¿®¤·¡¢Áí³Û1²¯±ß¤Ë¾å¤ëÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ÈÄí¤¬º¤µç¡£¼«¿È¤ä²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¶µÃÄ¤Ø¤ÎÉü½²¿´¤ò¶¯¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤Ï¶µÃÄ´´Éô¤Î½±·â¤ò¹Í¤¨¤¿¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤º¡¢¶µÃÄ¤ÎÍ§¹¥ÃÄÂÎ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÂÇÜ»á¤ò½±·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¶µÃÄ¤Î³èÆ°¤Ë¼Ò²ñÅªÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£