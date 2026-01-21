高市首相が衆院解散を表明して一夜明けた２０日、茨城県内では陣営の事務所開きや候補者の擁立、政党の県組織による選挙対策本部の設置など、２７日に迫った公示に向けて動きが一層、活発化した。

（吉村悠、大井雅之）

「今回の衆院選、無所属で挑戦しようと思います」

立憲民主党の現職だった青山大人氏（４６）は２０日の事務所開きで、同党が公明党と結成した「中道改革連合」に合流しないと表明した。立民に離党届を出したという。

前回選の茨城６区（土浦市など）で青山氏は小選挙区では初めて議席を獲得した。青山氏は高市首相が新年度予算案が審議入りする前に解散に踏み切ったことや新党の動きを踏まえ、「党利党略の政治家のための解散だ。選挙前に『数合わせ』の新党を作るのは納得がいかなかった」と説明。「無所属で当選し、（国民から）信頼される政治を作りたい」と意気込んだ。

６区では青山氏のほか、自民党現職の国光文乃氏（４６）、参政党新人の堀越麻紀氏（５３）、共産党新人の稲葉英樹氏（５８）が立候補する予定だ。

青山氏を巡っては、立民県連内で無所属での出馬を懸念する声もあった。県連関係者は「大変残念だが、無所属になったとしても支えたい。青山氏が大切にしてきた『民主』の名前が新党には全く残っていないことに耐えかねたのではないか」と語った。一方で、公明党県本部の関係者は「無所属での立候補となると、支援の形は変わるだろう」とした。

立民の支援組織・連合茨城は県連からの推薦依頼を受け、１９日に青山氏の推薦を決めていた。狩谷祐一事務局長は「本人の考えを尊重したい。無所属となっても本人を支えたいので、推薦の考えに変わりはない」と支援を続ける構えだ。