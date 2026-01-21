ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃の公邸であるケンジントン宮殿の敷地内に２度不法侵入した男に有罪判決が下された。英紙ミラーが２０日、報じた。

ウェストミンスター治安判事裁判所は、ロンドン・ヒリングドン在住のデレク・イーガン容疑者（３９）が、昨年１２月２２日午前４時頃、同容疑者がロンドン西部のケンジントン宮殿のフェンスを乗り越え、庭園に侵入したと証言した。皇太子一家に被害はなかった。

ケンジントン宮殿はウィリアム皇太子夫妻とその子供たちが時折り滞在する場所であり、一家は通常、ウィンザーのフォレスト・ロッジに居住している。

同容疑者は警察に連行されたが、保釈された翌日には再度、公邸の敷地に侵入したため逮捕された。裁判所で宮殿に侵入した理由を問われると「私は犯罪者だからです」と答えたという。

同容疑者は保護区域であるケンジントン宮殿への不法侵入２件について有罪を認めており、不法侵入罪によって１６週間の禁錮刑を言い渡され、２０日には懲役３２週間の判決を受けた。

判決公判中、裁判官が懲役刑の可能性を指摘すると、イーガン容疑者は「今日の裁判所の判決がどのようなものであっても、私は犯罪者として従うつもりです」と語ったという。

自ら弁護を申し出たイーガン容疑者に対し、裁判官は「罪は重大だ。あなたはケンジントン宮殿の庭でフェンスを乗り越えているところを発見され、警察はあなたの保釈を認めましたが、あなたは（宮殿に）戻ってしまいました」と宣告したという。

２００５年の重大組織犯罪及び警察法（Ｓｏｃｐａ）に基づき保護区域に不法侵入することは犯罪とされている。皇太子一家はウィンザーの新居フォレスト・ロッジの周囲を最近、新たな立ち入り禁止区域に設定していた。