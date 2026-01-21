159.74　エンベロープ1%上限（10日間）
159.19　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.16　10日移動平均
158.12　一目均衡表・転換線
158.05　現値
157.26　21日移動平均
156.99　一目均衡表・基準線
156.57　エンベロープ1%下限（10日間）
155.70　一目均衡表・雲（上限）
155.33　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
153.64　一目均衡表・雲（下限）
153.50　100日移動平均
149.60　200日移動平均

一時10日線超えも続かず、１０日線と２１日線の間での推移となっている