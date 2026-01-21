テクニカルポイント ドル円 １０日線と２１日線の間
159.74 エンベロープ1%上限（10日間）
159.19 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.16 10日移動平均
158.12 一目均衡表・転換線
158.05 現値
157.26 21日移動平均
156.99 一目均衡表・基準線
156.57 エンベロープ1%下限（10日間）
155.70 一目均衡表・雲（上限）
155.33 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
153.64 一目均衡表・雲（下限）
153.50 100日移動平均
149.60 200日移動平均
一時10日線超えも続かず、１０日線と２１日線の間での推移となっている
