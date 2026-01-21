アレン様の“恋愛観”に若槻千夏が驚き連発「1人に絞らないの？」「どうやって知り合うの？」
タレントのアレン様が、20日放送のテレビ朝日系バラエティー『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36）に出演。謎に包まれた恋愛観を聞かれると「恋愛はしない。肉体関係だけが必要」とぶっちゃけ、MCの若槻千夏は何度も驚きの声を上げた。
【動画】430万再生の「ドクターティーチャー」から1年、霜降り明星せいや＆アレン様の久々コラボ実現！【独占対談】
同番組は、若槻とゲストが心理テストを題材に、にぎやかなトークを繰り広げる。今回の放送では「友達と会話中、ついオナラをしてしまったらどうするか」という気まずいシチュエーションをテーマに心理テストが出題された。
若槻がアレン様に私生活について切り込むと、「結構、ブリッといっちゃう」と包み隠さず告白。率直すぎる発言にスタジオは笑いに包まれたが、心理テストから導き出される「恋の肉食度」の話題になると、アレン様の言葉に力が込められた。
アレン様は「恋愛をしません。肉体関係だけが必要」ときっぱり断言。予想外の価値観に若槻は「1人に絞らないの？」「どうやって知り合うの？」驚きが止まらない。さらに「絞らないどころか、1日に10人とかあります」と続け、特定の相手に縛られない独自のスタイルを明かした。
なぜそのような出会いが生まれるのか。その背景にある考え方についても語られ、謎に包まれていたアレン様の恋愛観が少しずつ浮かび上がっていった。
