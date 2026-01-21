安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪や銃刀法違反などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の判決で、奈良地裁（田中伸一裁判長）は２１日、求刑通り無期懲役を言い渡した。

起訴状では、山上被告は２２年７月８日昼、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選の応援演説中の安倍氏を手製銃で撃って殺害したとしている。

被告は初公判で殺人罪を認めた。被告人質問では、母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に計１億円の献金をしたことで家庭が崩壊したため、教団を恨み、教団に近いと考えていた安倍氏を狙ったと述べた。

最大の争点は量刑で、多額献金で家庭が崩壊した被告の不遇な生い立ちをどの程度考慮するかが焦点だった。

検察側は論告で、安倍氏を狙ったのは、経済的逼迫（ひっぱく）から教団を襲撃できなくなる焦りを感じたためで、「動機は自己中心的」と指摘。不遇な生い立ちを抱えながらも犯罪に及ばず生きている人は多数いるとし、「生い立ちが犯行の意思決定に与えた影響は極めて限定的で、大きく刑を軽くするものではない」と言及した。その上で「戦後史に前例を見ない犯行で、極めて重大な結果と社会的影響をもたらした」と強調した。

弁護側は最終弁論で、「被告は宗教が関わった虐待の被害者だ」と主張。不遇な生い立ちを「事件の核心部分」と位置付け、悲惨な経験は犯行と強く結びついているとし、「量刑判断において最も重視されるべき動機に深く関わる情状事実だ」と反論した。量刑については「懲役２０年までにとどめるべきだ」と訴えた。