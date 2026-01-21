¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¥¥¹¤¹¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¡Ö¤¯¤Ã»¦¤»¤ÎÉ±µ³»Î¤È¤Ê¤ê¡¢É´¹ç¾«´Û¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×Âè16ÏÃ¤¬ÃÝ¥³¥ß¡ª¤Ë¤Æ¸ø³«
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï1·î21Æü¡¢¤Ò¤ÊÉ±»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤¯¤Ã»¦¤»¤ÎÉ±µ³»Î¤È¤Ê¤ê¡¢É´¹ç¾«´Û¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×Âè16ÏÃ¤òÃÝ¥³¥ß¡ª¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¯¼£²ÈÈë½ñ¤ÎÃËÀ¤¬¼ü¤ï¤ì¤ÎÉ±µ³»Î¤È¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¡¢¸»»áÌ¾¡¦¥ê¥êー¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÉ´¹ç¾«´Û¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÅ¾À¸¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè16ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥«¥êー¥Î¤Î´ÇÉÂ¤ò¤¹¤ë°ìÆ±¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¥êー¤Ï¥¢¥ó¥«¥ó¥µ¥¹¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢·ã¹·¤·¤¿¥¤ー¥ê¥¹¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¸½ºßÃÝ¥³¥ß¡ª¤Ç¤ÏÂè15ÏÃ¤Ê¤É¤âÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè16ÏÃ¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¡Û
Âè15ÏÃ¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
À¯¼£²ÈÈë½ñ¤ÎÀ®À¥Áó»Î¡Ê¤Ê¤ë¤»¤½¤¦¤·¡Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ç»à¤ÎÊ¥¤Ë¡£°ìÊý¡¢¤È¤¢¤ë°ÛÀ¤³¦¤Ç¤Ï»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¼ü¤ï¤ì¤ÎÉ±µ³»Î¡¦¥ì¥¤¥Ê¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É±¤Îº²¤À¤±¤¬½õ¤±½Ð¤µ¤ì¡¢È´¤±³Ì¤ÎÆùÂÎ¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿À®À¥¤ÏÉ¬»à¤ÎÌ¿¸ð¤¤!! °ÛÀ¤³¦Å¾À¸¡¢ÀÅ¾´¹¤·¤¿ÆÈ¿ÈÃË¡Ê38ºÐ¡Ë¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤·±¿Ì¿¤Ï――¸»»áÌ¾¥ê¥êー¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡¢É´¹ç¾«´Û¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿!?¡¡É´¹ç¥×¥ì¥¤¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤ë!! °ÛÀ¤³¦TS¡ÊÀÅ¾´¹¡ËÅ¾À¸¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë!!
(C)¤Ò¤ÊÉ±¡¦ÃÝ½ñË¼