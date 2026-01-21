絶対的キャプテン負傷も「冷静に入れた」岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)が全うした韓国完封…アジア接戦で実感する“成長の加速”
[1.20 U23アジア杯準決勝 日本 1-0 韓国 ジッダ]
決勝進出を懸けた大一番の試合終盤、キャプテンの負傷交代というアクシデントにも冷静に対応した。U-21日本代表DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大1年)は、後半21分から出場。「韓国の日本に負けたくない気持ちはしっかり伝わってきたけど、そのなかでしっかりゼロに抑えて勝ち切れたのはよかった」と振り返った。
前半36分に先制に成功した日本だが、追加点は奪えず。1-0のまま後半を折り返すと、少しずつ韓国にチャンスを作られる時間が続いた。
後半16分過ぎ、日本は自らのミスでピンチを招く。自陣PA内に入られたところで危機を救ったのは、キャプテンDF市原吏音。しかし、そのプレーで右足を痛めてしまう。直前から3枚替えを行おうとしていた日本のベンチが騒がしくなり、さらに交代枠をひとつ使用。岡部が急きょ4人目としてサイドラインに立った。
「吏音が体を投げ出して止めたとき、コーチから上げろと言われていた。でも一度大丈夫かなという話になったけど、またすぐ呼ばれた」(岡部)。1-0で迎えた後半20分、圧倒的なキャプテンシーを誇る市原の負傷交代という危機的状況。しかし岡部は「よっしゃー!というやる気の反面、冷静に入れた」と自らの任務を把握しながらピッチに立った。
がむしゃらに得点を狙う韓国に対し、岡部は冷静に対応。ロングボールを跳ね返し、仲間を鼓舞しながらすばやく最終ラインを押し上げた。「韓国ペースの時間はすごく長くて難しい形ではあった。だけど、しっかり跳ね返すところやラインコントロールのところも、しっかり試合を締めることができた」。試合終了のホイッスルとともに安堵の笑顔。仲間のもとに駆け寄り、歓喜の輪を作った。
激闘続くU23アジア杯で、ファイナルの舞台までたどり着いた。岡部はグループリーグ初戦でフル出場を果たして白星スタートに貢献。仲間とともにここまで5試合を経て、実りある大会にしている。
「大事なところでスタメンで出ることができて、この大会はすごく自信になっていた」。だが、再びスタメンを飾った準々決勝・ヨルダン戦(○1-1/PK4-2)では苦戦を強いられる。ハイプレスで思うようにパスが通らない場面も増え、さらに強力なカウンターは120分を通して苦しめられた。PK戦の末に勝利したものの、アジアの戦いを痛感した。
岡部は、自身のことを「僕は経験をすることで成長がすごく加速するタイプ。今回の遠征でも成長をめちゃくちゃ感じている」と語り、これまでの戦いを振り返る。ヨルダン戦は相手の力をもとに現状の実力を測る収穫だったと強調した。
「(ヨルダン戦は)いい出来ではなかった。ただ、あまりネガティブにはなっていなくてすごくポジティブ。今までの出来が悪かった試合や、出来が悪かったプレーとは違う。すごく課題が明確になった。成長が実感できるような試合だった」
ヨルダン戦、そして日韓戦と、一発勝負のトーナメントで経験を積む。市原の負傷により、決勝に出番が来る可能性も高まった。24日のファイナルに向けて、岡部は冷静に準備を整える。
「スタメンでも途中でも、しっかり自分の中でできるベストの準備をする。チームの勝利が一番なので、そこに向けてチームみんなでがんばりたい」。残り1試合でも全力を尽くし、アジア制覇という最大の経験値を手にするつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
