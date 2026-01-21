全豪オープン
大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日
開催地：オーストラリア メルボルン
コート：ハード（屋外）
結果：[ボティク バン デ ザンダスフルプ / タロン フリークスポール] 2 - 1 [マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシ]

試合の詳細データはこちら≫

　全豪オープン第4日がオーストラリア メルボルンで行われ、男子ダブルス1回戦で、ボティク バン デ ザンダスフルプ / タロン フリークスポールと第11シードのマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが対戦した。
　第1セットはマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが6-1で先取。第2セットはボティク バン デ ザンダスフルプ / タロン フリークスポールが6-3で奪い返すと、第3セットもボティク バン デ ザンダスフルプ / タロン フリークスポールが6-4で制し、ボティク バン デ ザンダスフルプ / タロン フリークスポールがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-21 13:12:08 更新