全豪オープン
大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日
開催地：オーストラリア メルボルン
コート：ハード（屋外）
結果：[ルチアーノ ダルデリ / クリスチャン ガリン] 1 - 2 [ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェク]

　全豪オープン第4日がオーストラリア メルボルンで行われ、男子ダブルス1回戦で、ルチアーノ ダルデリ / クリスチャン ガリンと第16シードのニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクが対戦した。
　第1セットはニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクが6-4で先取。第2セットはルチアーノ ダルデリ / クリスチャン ガリンが7-6で奪い返したが、第3セットはニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクが6-3で制し、ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

