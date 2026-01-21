嵐の公式Instagramが更新され、ファンクラブ限定配信中の動画コンテンツ「嵐 Movie」より、相葉雅紀のバースデー回の一部映像が公開された。メンバー5人が揃ったなごやかな様子に、ファンから大きな反響が寄せられている。

【動画】嵐の最新動画／5年ぶりに更新されたTikTok／【画像】嵐5人の新年ショット

■相葉雅紀の誕生日を祝う嵐5人のなごやかなひととき

公開された動画には、「HAPPY BIRTHDAY」の装飾を背景に、嵐の5人が並んで立つ姿が映し出されている。ナチュラルなカラーでまとめたスタイルで揃い、それぞれがリラックスした表情を浮かべているのが印象的だ。

続くシーンでは、テーブル中央に置かれたバースデーケーキがクローズアップされる。カラフルなチョコレートや数字のキャンドルが飾られ、プレートには「Happy Birthday 相葉ちゃん」のメッセージ。周囲には動物のフィギュアが並べられるなど、遊び心のある演出も目を引く。

ケーキを目にしたメンバーからは「かわいい」「めっちゃいいじゃん」といった声が上がり、相葉が「ありがとう～」と笑顔で両手を広げると、自然と拍手が起こった。

さらに、5年ぶりとなるTikTokの撮影風景や、カフェのような空間で椅子に腰掛け、マイクを手に歌う様子も収められている。

この投稿にSNSでは「相葉ちゃんおめでとう」「嵐のわちゃわちゃは世界を救う」「円盤化してほしい」「かわいすぎる」「この空気感が大好き」「5人が5人でいる時の笑顔が最高」「5人揃って笑ってるだけで尊い」といった声が相次いでいる。

■大きな話題となった“5年ぶり”のTikTok

■嵐5人の“新年”ショット