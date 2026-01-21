SPYAIR全国ツアーリベンジ公演が大盛況にて幕！YOSUKE加入後初のアルバム『RE-BIRTH』発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SPYAIRが1月20日、Zepp Haneda（TOKYO）にて全国ツアー『SPYAIR TOUR 2025-BUDDY-』を開催。本公演は2025年6月からの振替公演で、1月17日に行った仙台公演よりツアーを再開し、ついにファイナルを迎えた。

■YOSUKE加入後初となるニューアルバム『RE-BIRTH』を3月18日にリリース

ライブ本編では、ツアータイトルに冠した「Buddy」はもちろん、大ヒット曲『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌「オレンジ」、ボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」他数々の代表曲に加え、ワンマンライブならではのレア曲を織り交ぜたセットリストで会場に集まったファンを魅了した。

アンコールではYOSUKE（Vo）加入後初となるニューアルバム『RE-BIRTH』を3月18日にリリースすることを発表。さらには現在放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』主題歌となっている最新曲「Kill the Noise」を披露し会場を大いに沸かせ、半年越しのリベンジツアーは大盛況のうちに幕を閉じた。

2月14日からは先行配信中のニューシングル「Kill the Noise」を携えてのライブハウスツアー『SPYAIR TOUR 2026-KILL THE NOISE-』を、3月20日よりニューアルバム『RE-BIRTH』を携えてのホールツアー『SPYAIR TOUR 2026-RE-BIRTH-』を開催する。

■セットリスト

01.RE-BIRTH

02.FEEL SO GOOD

03.WENDY ～It’s You～

04.One Day

05.Bring the Beat Back

06.Chase the Shine

07.青

08.LINK IT ALL

09.Buddy

10.STRONG

11.0 GAME

12.ファイアスターター

13.RAGE OF DUST

14.オレンジ

15.イマジネーション

[アンコール]

01.Kill the Noise

02.サムライハート （Some Like It Hot!!）

■リリース情報

2026.01.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Kill the Noise」

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「Kill the Noise」

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『RE-BIRTH』

