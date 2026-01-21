テレビ西日本『競馬BEAT』新MCが明らかに “競馬大好き芸人”カベポスター浜田が登場へ、意気込み語る
お笑いコンビ・カベポスターの浜田順平が、テレビ西日本（TNC）の中央競馬中継『競馬BEAT』（毎週日曜 後3：00）の新MCに就任することが、21日までに明らかになった。
【動画】カベポスター浜田、テレビ西日本『競馬BEAT』MC就任へ意気込み
第1回小倉競馬が、1月24日に開幕し、TNCは生中継を担当する。同局公式サイトの番組情報では「新MCを務めるのは『競馬大好き芸人』のカベポスター浜田順平！」と記された。
公式Xでは「TNCでは25日（日）から3月1日（日）までの毎週日曜午後3時から、小倉競馬場から生放送で『競馬BEAT』をお届けします」「新MCを務めるのは、競馬大好き芸人、カベポスターの浜田順平さん」と伝え、「どうぞ、お楽しみに」と呼びかけ。
浜田のインタビュー動画が公開され、自身の競馬愛とともに「感動も一緒に届けたいですし、もちろん馬券の的中も皆さんにお届けできたらなと思っています。競馬をもっと詳しくなりたい、好きになりたいですし、小倉という町もこれから通えるのを楽しみにしています」と熱く意気込んでいる。
