TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が21日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。後輩の宇賀神メグアナウンサー（30）に“クレーム”を出す場面があった。

番組冒頭の「みんなで挑戦！脳シャキクイズ」のコーナーでは、「なわとび」「たわし」「もずく」の絵が示され「この中に入る仲間は？」（1）傘（2）長靴（3）カッパ――というクイズが出題された。

安住アナは「なわとび、たわし、もずくが仲間で、ひらがなの中に何かが入っているんで、そのカテゴリーが出るんです。で、選択肢の中からそれを探せばいいんだけど、できてないんです」と頭の中で考えていることを口に出していると、宇賀神アナが「と思ってたら、できました。できました」とうれしそうに話した。

これに安住アナは「あたしが説明している時に考えるパターンさあ、そろそろクレーム出すよ」と“抗議”。宇賀神アナは「安住さん、ありがとうございますって思いながら今考えていました」と明かし、「やったー。ベテランアナウンサーにしゃべらせておいてゴールするの」と笑顔。

安住アナは「しゃべっている間に考えるからさあ」としきりに悔しがっていた。

ちなみに答えは、「インコ」。「なわとび」「たわし」「もずく」には、すべて「とび」「わし」「もず」と鳥の名前が入っており、レインコートには「インコ」が入っていた。