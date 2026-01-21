れいわ新選組の山本太郎代表が２１日、ＹｏｕＴｕｂｅで参院議員を辞職すると表明した。辞職理由は「健康上の問題」とし、衆院選挙には出ないとした。

山本代表は「私、山本太郎は本日、参院議員を辞職します。衆院選挙のためではありません。健康上の問題です」とコメント。「センシティブな問題なので言える範囲で」とし「多発性骨髄腫、その一歩手前にいます」と発言した。

山本代表は「ここから先に進行しない、させないを最大テーマに、今生きなければ命を失いかねないので、議員を辞職して自分の命を守る行動に入ります」と説明。復帰については「いつ最前線に帰ってこられるかはわかりません。これから無期限の活動休止」と話した。

昨年秋に人間ドックを受けたところ、「３つの項目で再検査」となったといい「２項目は問題なかったが、３つ目、血液が引っかかった。詳しく調べるために骨髄液を取った結果、多発性骨髄腫の一つ手前にいると分かった」という。

「プライバシーに大きく関わる事なので病気についてはここまで」としたが、原因については「過度なストレス」も大きな要因ではないかと自己分析していた。

山本代表は昨年１２月にれいわ新選組の代表選で３期目の続投が決まったばかり。「腐った国会に対して、徹底的に抗うという政党としてはまだまだ力が弱い。（衆参の国会議員）１５人の持てる力をすべてそちらに振り向けるってことが重要」などと意気込んでいたばかりだった。