メーガン妃のライフスタイル番組「ウィズ・ラブ、メ―ガン」の打ち切りが報じられる中、ネットフリックスが同番組のシーズン２とホリデースペシャルの視聴率を含む２０２５年後半のストリーミングデータを公開した。米誌ピープルが２０日、報じた。

同社の２０２５年下半期エンゲージメントレポートによると「ウィズ・ラブ、メーガン」シーズン２は、同年７月から１２月までの期間で、視聴回数ランキングで１２２４位という惨たんたる結果に終わった。同番組は８月２６日の配信開始以来、２００万回視聴、９７０万時間視聴を記録した。

また昨年１２月３日の１時間のホリデー特別番組「ウィズ・ラブ、メーガン：ホリデー・セレブレーション」も１０２２位という低位置に終わった。同番組は２４０万回視聴され、視聴時間は２３０万時間だった。いずれも批評家たちからは酷評の嵐を浴びている。

ちなみに昨年３月に公開されたシーズン１は、視聴者数６０万人、視聴時間２７０万時間で３０２３位にランクインされた。昨年上半期のランキングでは５３０万回視聴され、３８３位にランクインしている。

また情報筋が同誌に語ったところによると「ウィズ・ラブ、メーガン」のシーズン３の制作は「現時点では計画されていない」とのことで、先日報じられたように、将来的にはスペシャル番組やその他の単発プロジェクトが製作される可能性は依然として残っているという。

今回のネットフリックスのレポートでは「水曜日のカンヌ」シーズン２が昨年後半に最も視聴された番組で１億２４００万回視聴された。以下「ストレンジャー・シングス未知の世界」シーズン５（９４００万回）、「陳情令」シーズン１（９３００万回）、「イカゲーム」シーズン３（７９００万回）、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン１（５７００万回）が、トップ５を占めている。