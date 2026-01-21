楽天の古謝樹投手（２４）が２１日、本拠地の楽天モバイル最強パークで自主トレを公開。昨季７勝の左腕は、プロ３年目の目標に「完走」を掲げた。

１年目は５勝、２年目は先発陣ではチーム最多の７勝と勝ち星を伸ばしてきたが、投球回数は８３回１／３、１０７回と規定投球回には届かず。昨年は４月６日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）でプロ初完投初完封を飾る好スタートも、その後は調子を崩して５、６月は未勝利。２軍落ちも味わうなどシーズンを「完走」することはできなかった。

調子の波が大きくなる最大の原因は、体力不足によるフォームの乱れ。このオフは「明確な課題をつぶす」と、走り込みや体幹トレーニングを徹底。さらに「バテたときのフォームの再現性を高めたい」と、映像やデータをチェックしながら、上体のムダな動きをなくす投球フォームの改善にも取り組んだ。年明けには母校・桐蔭横浜大で自主トレを行い、プロや社会人野球を目指す後輩たちの姿に刺激を受けた。

則本がＦＡ移籍、早川が左肩手術のリハビリでキャンプは２軍スタートとなる中、３年目で初の開幕投手候補にも浮上しているが、「まずはローテーションをとらなきゃいけない立場」。昨年はキャンプ序盤でやや調整が遅れただけに、早めの仕上げで首脳陣にアピールする考え。「まず健康第一で１年間完走したい。その先に規定投球回が見えてくると思います」と、先発ローテ堅守を誓った。