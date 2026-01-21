大相撲初場所

大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。20日の十日目では、前頭十四枚目・獅司（雷）が豪快な相撲で勝ち越し。前頭七枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）を突き飛ばした背後で、驚くような表情を浮かべていた大物俳優にも注目が集まった。

立ち合いから低く当たった獅司。回り込もうとする藤ノ川を追い詰め、最後は土俵外へ吹き飛ばし、押し倒しで8勝目を挙げた。強烈な押しに会場が騒然となった。

東方の溜席でこの一番を見守っていたのは俳優の西岡徳馬。藤ノ川が吹き飛ぶと、口を開けて驚きの表情を浮かべていた。初日にも観戦する姿が目撃されていた。

ABEMA大相撲中継で映ったワンシーン。ネット上のファンからは「たまりに西岡徳馬発見！」「今日の相撲中継、西岡徳馬を発見してテンション上がるアラサー」「西岡徳馬の渋さよ…」「西岡徳馬おるくない？」「良い席で観てんなぁ」「お、西岡徳馬さんだ」「あれ？西岡徳馬がいる？」などの声が上がっていた。

21日に行われる十一日目では、獅司は前頭十二枚目・阿炎と、藤ノ川は前頭四枚目・熱海富士と対戦する。



（THE ANSWER編集部）