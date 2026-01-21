開店前に約200人の行列…関西人が並ぶ「道の駅」 大阪銘菓の大人気店を当てるクイズも 今夜『ゼニガメ』
きょう21日放送のMBS『ゼニガメ』（後8：00〜 ※関西ローカル）は、「イラチの関西人も思わず並んだ！ その先には何がある!? 行列ランキング」を送る。
【番組カット】笑顔と不満顔…対象的な矢部浩之と黒田有
ナインティナインの矢部浩之と、ゼニが大好きなメッセンジャーの黒田有が、関西の行列ができる繁盛店や、話題のお店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。「イラチの関西人も思わず並んだ！その先には何がある!?行列ランキング」と「豪邸！お値段ランキング！」の2本立てで、これまで番組で紹介した行列店、大豪邸の数々をランキング形式で振り返る。
とある道の駅には、開店前から約200人の行列が。農家直送の果物や野菜などが販売されますが、驚きのお値段は。また、160人が行列を成す、リピート必至の激安肉ランチのほか、オープン初日に1000人もの人々が大行列を成したコスパ最強スーパーなどが登場する。激安、食べ放題、予約困難、半額以下など、これまで調査してきた行列店を一挙に紹介する。
大阪銘菓の大人気店を当てるクイズでは、「昨日のことも覚えていない」と店名が出てこず首をかしげる矢部に、盛山が「（関西人から）怒られますよ」とツッコミを入れる。一方の黒田は、「これからくる行列ができるビジネス」というトークで、「（魚の）干物がくる！」と断言。干物のうんちくを熱く語る。
「豪邸！お値段ランキング！」では、54億円の大豪邸をはじめ、70帖のリビングに「王が座る椅子」が鎮座する邸宅、クルーザーを横付けできるハイクラスな別荘などが登場する。
