都心周辺でも、21日夕方から夜は雪のちらつく可能性

今回の大雪は長期戦です。25日ごろにかけて日本海側では大雪が続くでしょう。山地だけでなく、平地でも警報級の大雪になりそうです。雪が降る時間が長いので、量もかなり多くなります。交通機関などへの影響に警戒してください。

【CGで見る】全国の雪の予想シミュレーション（21日〜22日）

きょう（水）も強い冬型の気圧配置が続き、日本海側は西日本も含めて雪で、大雪になるでしょう。風も強く吹雪いてホワイトアウトになりそうです。寒気の勢いが強すぎるために、太平洋側でも雪が舞う所があるでしょう。都心周辺でも、きょうの夕方から夜は雪のちらつく可能性がありそうです。ただ、東京は大雪になることはないでしょう。

▼予想降雪量

【あす朝にかけて】

北海道 ：50センチ

東北 ：60センチ

関東甲信：50センチ

北陸 ：80センチ

東海 ：40センチ

近畿 ：70センチ

中国 ：70センチ

【あす朝からあさって朝】

北海道 ：50センチ

東北 ：70センチ

関東甲信：30センチ

北陸 ：100センチ

東海 ：50センチ

近畿 ：70センチ

中国 ：50センチ



【あさって朝から24日朝】

北海道 ：40センチ

東北 ：70センチ

北陸 ：70センチ

東海 ：50センチ

近畿 ：40センチ

この寒さは少なくとも今月いっぱい続くか

その後も25日ごろにかけて、雪の量はさらに増えそうです。大雪や路面凍結による交通障害に警戒してください。また、停電も起きるおそれがあるので、モバイルバッテリーの充電やカイロなど、暖をとるものを用意しておくと良さそうです。

▼きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：-2℃ 釧路：-2℃

青森 ：-3℃ 盛岡：-2℃

仙台 ：2℃ 新潟：3℃

長野 ：0℃ 金沢：3℃

名古屋：6℃ 東京：6℃

大阪 ：6℃ 岡山：7℃

広島 ：8℃ 松江：4℃

高知 ：10℃ 福岡：7℃

鹿児島：11℃ 那覇：17℃

この寒さはいつまで続くかというと、少なくとも今月いっぱいは続きそうです。最長寒波になりますので、風邪などひかないよう、栄養と睡眠を十分とって、体調崩さないよう気をつけてください。