音楽ユニット「globe」のマーク・パンサー（55）が21日、大分県の魅力を発信するインスタグラム「マークのぶらり 健康県オオイタ」を更新。野菜を育てる珍しいショットを掲載した。

「日出町の畑」と題して更新したマーク・パンサーは「ここでは無農薬で、野菜たちをのびのび育てます。土触って、収穫して、この瞬間がほんと楽しい。空気はうまいし景色も最高！ ここに来るだけで、心も体もスーッと癒される場所。野菜も人も、自然の中がいちばんやなぁって思う」と投稿。観光親善大使を務める「日出町」の様子を紹介した。

マーク・パンサーは、大分出身の「globe」KEIKOと大分でレギュラーラジオ番組を持つなど縁があった。21年には大分県別府市のツーリズム別府大使に就任。昨年10月に大分・別府に移住していた。

「globe」は1995年から活動（休止時期もあり）する人気ユニットで、98年には「wanna Be A Dreammaker」で日本レコード大賞も受賞するなどヒット曲多数。そんなマーク・パンサーの貴重なショットに、フォロワーからは「草むしり、大変でしょうが、頑張って下さいね」のコメントも届いていた。