昨年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優中村橋之助（29）と元乃木坂46能條愛未（31）が20日放送の日本テレビ系特番「行列のできる法律相談所 2時間スペシャル」に出演。乃木坂46の1期生としてともに活動し、現在は日本テレビで活躍する市來玲奈アナウンサーと再会した。

能條は「れなりん（市來アナ）と同期で」と語り、「何年ぶりだろう、10年ぶりくらいの再会かもしれないです」と明かした。MCの東野幸治から「当時“は”仲良かったんですか？」と半笑いで質問されると、能條と市來はそろって「なんですかその質問」とツッコんだ。東野は「わーって手振ってるわりに10年ぶりくらいの再会って…」と笑った。

東野から「歌舞伎の世界とか、梨園（りえん）に行くプレッシャーとか、心配の声とかはなかったですか」と聞かれ、能條は「ありますね。私が最もグループ時代、梨園（りえん）にならなそうな人NO・1だったので…」と独特の返しで笑いを誘った。

東野からは「“グループの中で一番梨園（りえん）の妻にならなそうなランキング”ってあるんですか」とツッコまれていた。

2人は11年8月、乃木坂46の1期生オーディションに合格。翌12年2月リリースのデビューシングル「ぐるぐるカーテン」で共に選抜入りを果たした。市來アナは14年7月、能條は18年12月にグループから卒業した。