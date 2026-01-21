斉藤和義が、昨年開催した自身初のダブルセットリストツアー『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 “DOUBLE SETLIST” ～カモシカとオオカミ～』のライブ映像作品と音源作品を、3月18日にリリースする。

本作は、『カモシカDAY』と『オオカミDAY』の2タイトルでの発売に。斉藤にとって初となる“ダブルセットリスト”形式で開催された全国ツアーの映像／音源作品となっており、『カモシカDAY』『オオカミDAY』と題された2日間で異なるセットリストが組まれ、両公演で共通する楽曲は「HAPPY」のみという大胆な構成となった。ライブには真壁陽平（Gt）、隅倉弘至（Ba）、河村吉宏（Dr）が参加し、全国23都市34公演をバンドスタイルでめぐった。

映像には、2025年7月12日、13日に神奈川 相模女子大学グリーンホールで行われた2デイズ公演をそれぞれ収録。300曲を超えるオリジナル楽曲の中から厳選されたセットリストには、「ずっと好きだった」「歌うたいのバラッド」「歩いて帰ろう」「やさしくなりたい」といった代表曲に加え、ライブではあまり披露されないレア曲や意外な選曲も盛り込まれ、各DAY全22曲が収められている。

初回限定盤には、公演日ごとに内容が異なるスペシャルフォトブックが付属。ライブ写真はもちろん、舞台裏カットやツアー全公演の写真も掲載される予定で、2日間それぞれの空気感を楽しめる仕様となっている。

CD初回限定盤では、公演日ごとにデザインが異なるピンバッチ5種セットを封入。さらに、本ツアーでは演奏されなかった追加公演でのZepp Haneda ミックスセットリストから、『カモシカDAY』には「いつもの風景」「FISH STORY」、『オオカミDAY』には「ベリー ベリー ストロング ～アイネクライネ～」「天国の月」をボーナストラックとして追加収録し、各日全24曲が楽しめる。

また、ビクターオンラインストア限定で、斉藤和義のブランド Rock'n Roll Can Never Dieとレジャーブランド コブマスターによる再コラボレーションアイテムも登場。コブマスターのアイコンである“コブベアー”にギターケースを持たせたオリジナル刺繍『コブロックベアー』をあしらった特別仕様で、ボストンバッグやムーンショルダー、ショルダーポーチ、ビッグシルエットTシャツなどが数量限定で販売される。さらに、『カモシカDAY』『オオカミDAY』両公演の作品を対象期間にセットで購入すると、オリジナルポスターが特典としてプレゼントされる。

このほか、チェーン店別購入特典としてツアー時のライブ写真を使用したステッカー（全6種）も用意。先着／予約購入者を対象に配布される。特典はなくなり次第終了。なお、ピンバッチやフォトブック、各種プレゼント特典のデザインについては後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）