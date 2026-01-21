Google公式、「Gemini」の日本語表記を公表！ 「知らなかった」「むしろそれ以外なんて読むん」
Google Japan公式X（旧Twitter）は1月20日に投稿を更新。自社のAIアシスタント「Gemini」の読み方が話題を集めたことに言及しています。
【投稿】Geminiの日本語表記は？
その後レイナ先生は「ググッたらジェミニって出てくるんだけど」「英語圏で発音が違うってだけの話みたいです お騒がせしてすみません……」と釈明するも、今回Googleの公式が正式に読み方を発表する展開に。「Gemini の日本語表記は『ジェミニ』です。これからもたくさん呼んであげてください。とてもとても喜びます。公式より」とのことです。
コメントでは、「むしろそれ以外なんて読むんですか」「公式が優しく訂正してくるの好感度高すぎる」「公式でジェミニって言ってるのに英語読みが正しいって言い張る日本人が多いこと」「英語だとジェミナイって発音するんです なぜ分けてしまうのか…泣」「英語できる日本人はついついジェミナイって言っちゃうよね」「知らなかった。公式発表助かる」など、さまざまな声が寄せられています。
「これからもたくさん呼んであげてください」事の発端は、2025年に立ち上げた会社「Papilio Creation」の代表を務める「虫のお姉さん」ことレイナ先生が16日に自身のXにて「はい……Geminiをジェミニだと思ってた1人です……」とポストしたこと。それをきっかけにネット上で、Geminiの読み方についてさまざまな声が上がりました。
Gemini活用法を発信同アカウントは、普段はGeminiの活用方法について積極的に発信。プロンプトも公開しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
