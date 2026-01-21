花譜ら5人組のバーチャルアーティストグループ・V.W.P、3・31をもって一時活動休止「前向きな転換点にすることを決定」
バーチャルアーティストグループ・V.W.Pが3月31日をもって、グループとしての活動を一時休止する。きょう21日、所属するKAMITSUBAKI STUDIOが公式サイトで伝えた。
【Xより】一時活動休止を伝えたバーチャルアーティストグループ・V.W.P
「このたび、KAMITSUBAKI STUDIO／PHENOMENON RECORD所属の花譜・理芽・春猿火・ヰ世界情緒・幸コ（※コ＝示編に古）によるバーチャルアーティストグループ・V.W.Pは、2026年3月31日(火)をもちまして、“INTERVAL”を迎えることになりました」と報告。「グループとしての楽曲・MVリリース、ライブ・イベント・番組出演等の活動を一時的に休み、各メンバーが個々の活動に専念することを通してアーティストとしての成長を目指します」と伝えた。
「INTERVALは、V.W.Pの表現をアップデートする期間です。活動再開を前提としつつ、明確な期限は現時点では定めずに、メンバーそれぞれの挑戦と成長のための活動に注力いたします」とし、「この先も5人の音楽の共鳴を進化させ続け、次の音楽に繋げるために、この期間をINTERVALと名付け、前向きな転換点にすることを決定いたしました。INTERVALを経て迎える“魔女再誕”まで、メンバーそれぞれの可能性を拡張していきます」と休止期間の理由を説明した。
「INTERVAL前のラストライブとなる2月28日(土)開催のV.W.P 4th ONE-MAN LIVE「現象-反転運命-」は、V.W.Pの現在地を届ける公演となります。5人のこれまでと今を見届け、INTERVALを経て再び始まるV.W.Pの物語を観測し続けていただきますようお願い申し上げます」と伝えた。
