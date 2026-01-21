バンス副大統領の妻のウシャ夫人＝2025年12月、米ペンシルベニア州/Eduardo Munoz/Reuters/File

（CNN）米国のバンス副大統領と妻のウシャ夫人は20日、ウシャ夫人が第4子を妊娠していると発表した。7月下旬に出産する予定だという。

2人はSNSに連名で声明を投稿し、「ウシャが第4子、男の子を妊娠していることをお知らせでき、大変うれしく思います。ウシャも赤ちゃんも順調に育っており、7月下旬に彼を迎えるのを心待ちにしています」と述べた。

バンス夫妻にはすでに3人の子どもがいる。子どもたちはこれまでも国内外の公務や移動に同行する姿が見られてきた。

現職の副大統領夫人が在任中に出産するのは初めてとなるが、大統領夫人には前例がある。

グロバー・クリーブランド大統領の妻、フランシス夫人は1893年、ホワイトハウス内で娘を出産した。その2年後にもマサチューセッツ州で出産している。また、ジョン・F・ケネディ大統領の妻、ジャクリーン夫人は1963年、第3子を出産したが、早産で、子どもは生後2日で硝子膜症のため亡くなった。

バンス夫妻は今回の妊娠を「わくわくすると同時に慌ただしい」と表現し、軍の医師やスタッフへの感謝も記した。

ウシャ夫人は、バンス氏がトランプ大統領の下で副大統領に就任したのを機に弁護士としての職を離れた。就任後の1年間、バンス副大統領に寄り添って公の場に頻繁に姿を見せている。