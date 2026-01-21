Netflixの見解は「把握には限界がある」　過去の飲酒運転歴を告白した韓国シェフに言及

出演者の飲酒運転歴についてNetflix側が見解を示した。

Netflixは1月21日午前、今後の配信ラインナップを紹介するイベント「Next on Netflix 2026 Korea」を開催した。

【反社のように上半身全体にイレズミが？】飲酒運転歴を自ら告白した韓国イム・ソングンシェフ、アラ還なのにヤンチャ自慢

この日、Netflixのユ・ギファンディレクターは、『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜』シーズン2に出演したイム・ソングンシェフの飲酒運転歴について、「リアリティ番組が増え、生の面白さを求める方も多い。ただ、一般の個人の経歴や犯罪事実を細部まで把握するのは、非常に限界がある」と語った。

（写真＝Netflix）ユ・ギファンディレクター

その一方で、「ただ自信を持って言えるのは、『白と黒のスプーン』の件に関しても、法的に許される範囲内でできることはすべて行い、順守しようとしている。他の作品も同様に制作している」と強調した。

さらに「それでも見つけきれない問題が出てくる点は、もう少し補完できるよう考えている」とし、「私たちは常に、一般の放送よりも一段高い水準で、可能な範囲でできることを続けている。その点を見てほしい」と述べた。

なお、イム・ソングンシェフは最近、自身のYouTubeチャンネルで、約10年の間に飲酒運転で3回摘発された事実を告白。その後、1990年代後半にも2回飲酒運転をしていた事実が明らかになったとされ、物議を醸している。