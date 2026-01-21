フライドチキン4ピースが500円、8ピースは1,000円に　定番フレーバー2種を期間限定で販売（bb.q オリーブチキンカフェ）

ワタミ株式会社が国内で展開する韓国発フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」は、定番フレーバー2種のフライドチキンを特別価格で販売する。期間は2026年1月22日（木）から2月4日（水）まで。※価格はすべて税込。

【写真】サクサク感がすごい！bb.q オリーブチキンカフェのフライドチキン

対象となるのは、「レッドチャクチャク」と「ブラックペッパー」の2種類。「レッドチャクチャク」は唐辛子の辛味を効かせた刺激的な味わいが特長で、「ブラックペッパー」は粗挽き胡椒の香りとキレのあるスパイシーさが楽しめる。

期間中は、4ピースを通常690円のところ500円、8ピースを通常1,380円のところ1,000円で提供する。

〈キャンペーン情報〉

■商品名

骨なしモモ レッドチャクチャクチキン

骨なしモモ ブラックペッパーチキン

■価格

4ピース 通常690円⇒キャンペーン価格500円

8ピース 通常1,380円⇒キャンペーン価格1,000円

■キャンペーン期間

2026年1月22日（木）〜2月4日（水）

■販売店舗

全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗