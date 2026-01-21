F1µ»½Ñ¼Ô¤Î¿è¤ò·ë½¸¡Ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Û¥ó¥ÀNSX-R¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é1¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬´°àú¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÍýµÍ¤á¤ÇÄÉµá¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¥Û¥ó¥ÀNSX-R¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Û¥ó¥À¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ÈF1·×²è¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿NSX¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÈÇò¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î´Ø·¸¤Ï?¤ÈÆÍÁ³Ìä¤ï¤ì¤Æ¤â¤È¤Þ¤É¤¦¤Ð¤«¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¡ØFaszination auf dem Nurburgring¡Ù¤È¤¤¤¦PRÆ°²è¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥í¡¼¥¶¤¬¡¢¥ë¡¼¥ÕCTRÄÌ¾Î¡É¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¡¼¥É¡É¤ò¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯ËÌ¥³¡¼¥¹¤Ç½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¿¶¤ê²ó¤¹±ÇÁü¤Ç¤¢¤ë¡£Áö¹Ô¥·¡¼¥ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£463bhp¤ò¸Ø¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î911¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¿¥¤¥ä¥¹¥â¡¼¥¯¤ò¤Þ¤»¶¤é¤¹»Ñ¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¥í¡¼¥¶¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤Ç¥É¥ê¥Õ¥È¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼¼Æâ¤Î±ÇÁü¤À¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤ë¤ÇÌµÆÜÃå¤ËÃå¤¿¥í¡¼¥¶¤ÎÂ¤Ï¥Ú¥À¥ë¤Î¾å¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸µ¤ÏÇò¤¤·¤²¼¤Ë¤ªÞ¯Íî¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó¡¦¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢1992Ç¯¤ÎNSX-R¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢F1¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¤¬Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òÁö¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥ä¥¹¥â¡¼¥¯¤È¤È¤â¤Ë¥Ô¥Ã¥È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡Êº£¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Û¥ó¥À¼Ö¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÁö¤é¤»¤ëÈà¤ÎÂ¸µ¡Ê¤½¤ì¤Û¤É·ã¤·¤¤¡É¥»¥ÊÂ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ë¤òÂª¤¨¤¿¥ª¥ó¥Ü¡¼¥É¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÇò¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃã¿§¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó¡¦¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Î¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¤â¡ÖR¡×¥Ð¥Ã¥¸¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Û¥ó¥À¼Ö¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R¤Î¤â¤Î¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥Ñ¥È¥ì¡¼¥¼¤¬ºÊ¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¤òÎÙ¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¤Ø¥ì¥¹¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¥Û¥Ã¥È¥é¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤À¡£¥Ñ¥È¥ì¡¼¥¼¤ÏºÊ¤òÅÜ¤é¤»¤ë¤Û¤ÉÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¼¤í¤·Î©¤Æ¤ÎÇò¤¤¥Û¥ó¥À¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿Èà¼«¿È¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤³Ú¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¤½¤ÎÂ¸µ¤Ï³Î¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Çò¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£
¥Û¥ó¥À¤È¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó
¥Û¥ó¥À¤È¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ï1988Ç¯¤«¤é¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆF1Áª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁ´16ÀïÃæ15¾¡¤È¤¤¤¦¶õÁ°¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥Þ¡¼¥ì¥¤¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥í¡¼¥É¥«¡¼³«È¯¤Î¤Û¤¦¤Ë»Å»ö¤ÎÈæ½Å¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¿¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤ï¤Ðµ¶Áõ¤·¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Î¡É¥í¡¼¥É¥´¡¼¥¤¥ó¥°¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Ý¥ë¥·¥§959¤ä¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£EB110¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥êF40¤ä¥¸¥ã¥¬¡¼XJ220¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Í×µá¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¥ë¥·¥§911¤Ï¤«¤Ê¤êÌÜÉ¸¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¡¼¥ì¥¤¤Ï¥ê¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤æ¤¨¤Î¤½¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¤Î²«¶â»þÂå¡¢¥Þ¡¼¥ì¥¤¤Ï¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¤È¤È¤â¤Ë¥Û¥ó¥À¤ÎÆÊÌÚ¸¦µæ½ê¤òË¬¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¶öÁ³¤Ë¤â¡¢NSX¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤Î¶á¤¯¤ËÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¤¬NSX¤Î³«È¯¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬²æ¡¹¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¼Ö¤Ï´°àú¤Ê¥¨¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥é¥²¡¼¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¥Û¥ó¥À¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È¿®ÍêÀ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£NSX¤ò±¿Å¾¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Â¾¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
NSX¤¬¥Þ¡¼¥ì¥¤¼«¿È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥í¥·¥§Àß·×¤ÎBMWV12¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤À¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¥í¡¼¥É¥«¡¼¤Î³«È¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ïµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¡¼¥ì¥¤¤ÏNSX¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ª¡¼¥ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦¥Ü¥Ç¥£¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£NSX¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤Ê¤é¤Ð¤â¤Ã¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤âÍÆ°×¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤·¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤â¤¦¾¯¤·¼ê¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤Î¸«Î©¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥ì¥¤¤Ï¼«¿È¤Î¥í¡¼¥É¥«¡¼ÍÑ¤Ë¥Û¥ó¥ÀV12¤Î¶¡µë¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
NSX¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÃæÌîÀµ¿Í¤Î»Ø´ø¤Î²¼¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤ÎºÝ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¤È¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥§¥é¡¼¥ê328¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤Î¤À¤È¸ÝÉñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÜ»Ø¤¹ÀÇ½¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2977Õ¤ÎC30A·¿DOHC24¥Ð¥ë¥Ö¤ÎV6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë´¹Áõ¤µ¤ì¤¿¡£VTEC¤È¾Î¤¹¤ë²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°µ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï280ps¡¿7300rpm¤È30kgm¡¿5400rpm¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊÌõÃí¡§280ps¤ÏÆüËÜ¤Î¼«¼çµ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿ºÇ¹â½ÐÎÏÃÍ¡Ë¡£²ÄÆ°ÉôÊ¬½ÅÎÌ¤Îºï¸º¤È¶¯ÅÙ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¥¿¥ó¹ç¶âÀ½¤Î¥³¥ó¥í¥Ã¥É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥ì¥Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï¡Ü700rpm¤Î8300rpm¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤íVTEC¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï³«È¯¤Î½ªÈ×¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¤Ë´û¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢F1¤Ç¤â¾¡¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ó¥À¤¬Â¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿ÀîËÜ¼ÒÄ¹¤¬Â¨ÃÇ¡£¥Û¥ó¥À¤Ï6¥Ü¥ë¥È¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¿·¤·¤¤¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¡¢Ê£»¨¤ÊVTEC¡ÊVariable Valve Timing and Lift Electronic Control¡Ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ëÂç·¿¤Î¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·³«È¯¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤C30A·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈVTEC¤Ê¤·¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÍÑ¤Ëºî¤é¤ì¤¿NSX¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£·ë¶É¸åÊý¤Ë5ÅÙ·¹¤±¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢F16¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¤Î¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¥ã¥Ö¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê»ë³¦¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ä¹¤¤¥Æ¡¼¥ë¤Ï¹âÂ®¤Ç¤ÎÄ¾¿Ê°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖNew Sportscare Xperimental¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁNSX¤Ç¤¢¤ë¡£1991Ç¯¤ËÈ¯Çä¡ÊÃð¡§ÆüËÜ¤äËÌÊÆ¤Ç¤Ï1990Ç¯¡Ë¤µ¤ì¤¿NSX¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ÈF1·×²è¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦¡¦¡¦¸åÊÔ¤ØÂ³¤¯¡£
ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§¹âÊ¿¹âµ±¡¡Transcreation¡§Koki TAKAHIRA
Words¡§Robert Coucher¡¡Photography¡§Drew Gibson
¡Ú²èÁü¡ÛÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Û¥ó¥À¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ÈF1·×²è¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿NSX¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÈÇò¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î´Ø·¸¤Ï?¤ÈÆÍÁ³Ìä¤ï¤ì¤Æ¤â¤È¤Þ¤É¤¦¤Ð¤«¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¡ØFaszination auf dem Nurburgring¡Ù¤È¤¤¤¦PRÆ°²è¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥í¡¼¥¶¤¬¡¢¥ë¡¼¥ÕCTRÄÌ¾Î¡É¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¡¼¥É¡É¤ò¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯ËÌ¥³¡¼¥¹¤Ç½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¿¶¤ê²ó¤¹±ÇÁü¤Ç¤¢¤ë¡£Áö¹Ô¥·¡¼¥ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£463bhp¤ò¸Ø¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î911¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¿¥¤¥ä¥¹¥â¡¼¥¯¤ò¤Þ¤»¶¤é¤¹»Ñ¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¥í¡¼¥¶¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤Ç¥É¥ê¥Õ¥È¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼¼Æâ¤Î±ÇÁü¤À¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤ë¤ÇÌµÆÜÃå¤ËÃå¤¿¥í¡¼¥¶¤ÎÂ¤Ï¥Ú¥À¥ë¤Î¾å¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸µ¤ÏÇò¤¤·¤²¼¤Ë¤ªÞ¯Íî¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó¡¦¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ¸å¤Î¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¤â¡ÖR¡×¥Ð¥Ã¥¸¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Û¥ó¥À¼Ö¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R¤Î¤â¤Î¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥Ñ¥È¥ì¡¼¥¼¤¬ºÊ¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¤òÎÙ¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¤Ø¥ì¥¹¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¥Û¥Ã¥È¥é¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤À¡£¥Ñ¥È¥ì¡¼¥¼¤ÏºÊ¤òÅÜ¤é¤»¤ë¤Û¤ÉÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¼¤í¤·Î©¤Æ¤ÎÇò¤¤¥Û¥ó¥À¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿Èà¼«¿È¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤³Ú¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¤½¤ÎÂ¸µ¤Ï³Î¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Çò¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£
¥Û¥ó¥À¤È¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó
¥Û¥ó¥À¤È¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ï1988Ç¯¤«¤é¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆF1Áª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁ´16ÀïÃæ15¾¡¤È¤¤¤¦¶õÁ°¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥Þ¡¼¥ì¥¤¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥í¡¼¥É¥«¡¼³«È¯¤Î¤Û¤¦¤Ë»Å»ö¤ÎÈæ½Å¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¿¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤ï¤Ðµ¶Áõ¤·¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Î¡É¥í¡¼¥É¥´¡¼¥¤¥ó¥°¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Ý¥ë¥·¥§959¤ä¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£EB110¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥êF40¤ä¥¸¥ã¥¬¡¼XJ220¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Í×µá¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¥ë¥·¥§911¤Ï¤«¤Ê¤êÌÜÉ¸¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¡¼¥ì¥¤¤Ï¥ê¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤æ¤¨¤Î¤½¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¤Î²«¶â»þÂå¡¢¥Þ¡¼¥ì¥¤¤Ï¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¤È¤È¤â¤Ë¥Û¥ó¥À¤ÎÆÊÌÚ¸¦µæ½ê¤òË¬¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¶öÁ³¤Ë¤â¡¢NSX¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤Î¶á¤¯¤ËÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¤¬NSX¤Î³«È¯¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬²æ¡¹¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¼Ö¤Ï´°àú¤Ê¥¨¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥é¥²¡¼¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¥Û¥ó¥À¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È¿®ÍêÀ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£NSX¤ò±¿Å¾¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Â¾¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
NSX¤¬¥Þ¡¼¥ì¥¤¼«¿È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥í¥·¥§Àß·×¤ÎBMWV12¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤À¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¥í¡¼¥É¥«¡¼¤Î³«È¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ïµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¡¼¥ì¥¤¤ÏNSX¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ª¡¼¥ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦¥Ü¥Ç¥£¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£NSX¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤Ê¤é¤Ð¤â¤Ã¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤âÍÆ°×¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤·¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤â¤¦¾¯¤·¼ê¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤Î¸«Î©¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥ì¥¤¤Ï¼«¿È¤Î¥í¡¼¥É¥«¡¼ÍÑ¤Ë¥Û¥ó¥ÀV12¤Î¶¡µë¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
NSX¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÃæÌîÀµ¿Í¤Î»Ø´ø¤Î²¼¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤ÎºÝ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¤È¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥§¥é¡¼¥ê328¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤Î¤À¤È¸ÝÉñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÜ»Ø¤¹ÀÇ½¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2977Õ¤ÎC30A·¿DOHC24¥Ð¥ë¥Ö¤ÎV6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë´¹Áõ¤µ¤ì¤¿¡£VTEC¤È¾Î¤¹¤ë²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°µ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï280ps¡¿7300rpm¤È30kgm¡¿5400rpm¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊÌõÃí¡§280ps¤ÏÆüËÜ¤Î¼«¼çµ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿ºÇ¹â½ÐÎÏÃÍ¡Ë¡£²ÄÆ°ÉôÊ¬½ÅÎÌ¤Îºï¸º¤È¶¯ÅÙ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¥¿¥ó¹ç¶âÀ½¤Î¥³¥ó¥í¥Ã¥É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥ì¥Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï¡Ü700rpm¤Î8300rpm¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤íVTEC¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï³«È¯¤Î½ªÈ×¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¤Ë´û¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢F1¤Ç¤â¾¡¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ó¥À¤¬Â¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿ÀîËÜ¼ÒÄ¹¤¬Â¨ÃÇ¡£¥Û¥ó¥À¤Ï6¥Ü¥ë¥È¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¿·¤·¤¤¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¡¢Ê£»¨¤ÊVTEC¡ÊVariable Valve Timing and Lift Electronic Control¡Ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ëÂç·¿¤Î¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·³«È¯¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤C30A·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈVTEC¤Ê¤·¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÍÑ¤Ëºî¤é¤ì¤¿NSX¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£·ë¶É¸åÊý¤Ë5ÅÙ·¹¤±¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢F16¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¤Î¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¥ã¥Ö¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê»ë³¦¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ä¹¤¤¥Æ¡¼¥ë¤Ï¹âÂ®¤Ç¤ÎÄ¾¿Ê°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖNew Sportscare Xperimental¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁNSX¤Ç¤¢¤ë¡£1991Ç¯¤ËÈ¯Çä¡ÊÃð¡§ÆüËÜ¤äËÌÊÆ¤Ç¤Ï1990Ç¯¡Ë¤µ¤ì¤¿NSX¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ÈF1·×²è¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦¡¦¡¦¸åÊÔ¤ØÂ³¤¯¡£
ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§¹âÊ¿¹âµ±¡¡Transcreation¡§Koki TAKAHIRA
Words¡§Robert Coucher¡¡Photography¡§Drew Gibson