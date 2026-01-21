◆卓球◇全日本選手権 第２日（２１日、東京体育館）

男子ジュニアの部が開幕し、最年少学年出場の小学６年生レフティー・柴田優星（ＳＴライトニング・富山）は、１回戦で寺野碧透（埼玉栄高・埼玉）に８―１１、１０―１２、４―１１の０―３で敗れ、２回戦進出とはならなかった。「レシーブミスが多かったのでもっと練習したい」と振り返った。

今大会が全日本デビューながら、前日は一般の部にも最年少で出場。一般、ジュニアともに初戦突破とはならなかったが「相手のサーブがうまかったので、自分のマネできることがいっぱいあった」と大学生、高校生との対戦から学びを得た。

２歳ごろから卓球を始めて、４月からは中学校へ進学。来年の全日本選手権では「勝てるように」とリベンジを誓う。また中学校での目標に、全日本卓球選手権カデットの部でシングルス、ダブルスの２冠と、全日本中学校卓球大会（全中）でのベスト８以上をかかげた。

目標にしている選手は同じレフティーの中国・王楚欽（おう・そきん）。「オールフォアでフットワークがすごいなと思って。マネできるところがいっぱいある」と憧れを語った。