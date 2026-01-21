°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òºÌ¤ë♡´ÅÈþ¤Ê¹á¤ê¤Ë½Ð²ñ¤¦¸ÂÄê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¿´¤òËþ¤¿¤¹´Å¤¤¹á¤ê¤ò½¸¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCHOCOLAT & PARFUM―¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËÅ»¤¤¤¿¤¤´Å¤¤¹á¤ê¡×¤¬°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç³«ºÅ¡£¥°¥ë¥Þ¥ó¡¢¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥Õ¥íー¥é¥ë¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¹áÄ´¤¬Â·¤¤¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤ËÂÎ²¹¤È¤È¤â¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¹¬Ê¡´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤ò»ü¤·¤à¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢º£¤À¤±¤Î¹á¤êÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç♡
´Å¤µ¤ÇÁª¤Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¹á¿å
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¹á¤ë¥°¥ë¥Þ¥ó·Ï¡¢´±Ç½Åª¤Ê¥¢¥ó¥Ðー·Ï¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥Õ¥íー¥é¥ë·Ï¤ò¹áÄ´ÊÌ¤ËÅ¸³«¡£
Åß¤Î¶õµ¤¤ËÍÏ¤±¹þ¤à´Å¤¤¹á¤ê¤Ï¡¢¤Ò¤È¿á¤¤Ç¹âÍÈ´¶¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥àー¥É¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
²ñ´üÃæ¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤äÁÏ¶È¼Ô¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢¹á¿åÁª¤Ó¤ò¥³¥ó¥µ¥ë¥Æー¥·¥ç¥ó¡£
¤µ¤é¤Ë2Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤ÎÀèÃå70Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥µ¥ó¥×¥ë3mL¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡¢¤ª¹á¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£È©¤Ë¤â¶õ´Ö¤Ë¤â´Å¤¤Í¾±¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥¶¥ó¥Ì¥Þ¥¹¥¯¿·ºî♡¤Ä¤ë¤óÈ©¤ò³ð¤¨¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¯¥ê¥¢¥Þ¥¹¥¯ÅÐ¾ì
ÃíÌÜ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹3Áª
¥¤¥ó¥À¥ë¥È¥Ñ¥ê¡Ö¥Æ¥£¥ª¥¿¡×
²Á³Ê¡§50mL35,200±ß
¥¿¥Ò¥Á»º¥Ð¥Ë¥é¤Î²¹¤â¤ê¤¬¹¤¬¤ëÀµÅýÇÉ¥°¥ë¥Þ¥ó¡£
¥ª¥ë¥á¡Ö¥ê¥Ö¥ì¡¦¥Ö¥ëー¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×
²Á³Ê¡§20mL17,600±ß¡¿50mL31,900±ß¡¿100mL44,000±ß
¥é¥à¤ä¥«¥«¥ª¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹´±Ç½Åª¤Ê´Å¤µ¡£
¥é¥Ë¥å¥¤¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥é¥Õ¥Þ¥Ë¥Î¥Õ¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶ÊÂè3ÈÖ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×
²Á³Ê¡§30mL19,800±ß
²Ú¤ä¤«¤Ê²Ö¡¹¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥¯ー¥ë¥Õ¥íー¥é¥ë¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þÉ½¼¨
´Å¤¤¹á¤ê¤ÇºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤òËþ¤¿¤¹¹á¤ê¤¬Â·¤¦°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤äÆÃÅµ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎìÔÂô¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¤òÅ»¤¦¤³¤È¤Çµ¤Ê¬¤Þ¤Ç²Ú¤ä¤°¡¢¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÂ÷¤¹°ìËÜ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹♡