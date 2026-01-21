´Á»ú·êËä¤áª
¢¢¤Ë´Á»ú¤ò1¤ÄÆþ¤ì¤ë¤È¡¢4¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬´°À®¤¹¤ë¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£Åú¤¨¤òÊ¹¤¯¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ªÉÃ¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ÎIQ¤ÏÅ·ºÍ¥ì¥Ù¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
Q.¤³¤³¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©
´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÆñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¢¢¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Answer
Àµ²ò¤Ï¡ÖÈó¡×♡
¡ÖÈóÎÏ¡×¡ÖÈó¹Ô¡×¡ÖÍýÈó¡×¡ÖÁ°Èó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¢¨Åú¤¨¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈó¹Ô¡×¤È¤Ï¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ä¼Ò²ñ¤Î·è¤Þ¤ê¤ËÇØ¤¯¹ÔÆ°¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¿·Ê¹¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤È¤¤É¤¡¢¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¤Ï¡¢Ê¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¡¢°ÕÌ£¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤ÆÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦♡