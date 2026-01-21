約270万円！ トヨタ新「ライズ」発表！

2026年1月19日、トヨタのインドネシア法人であるPTトヨタアストラモーターは、コンパクトSUV「ライズ」のラインナップにおけるスポーツグレード「ライズ GRスポーツ」に大幅改良を施したと発表し、同日より販売を開始しました。

今回の改良は、「GRスポーツ」および予防安全パッケージを搭載する「GRスポーツTSS」グレードを対象に、エクステリアとインテリアのデザイン刷新を中心としたリフレッシュが図られています。

まずエクステリアにおける主な変更点は、新たに採用されたエアロパーツに見られます。

前後バンパーのデザインが見直され、フロント部分はより立体的かつ大胆な造形へと変化しました。

また、リアバンパーにはディフューザー形状のデザインが取り入れられており、従来モデルと比較してよりダイナミックで力強い後ろ姿が演出されています。

さらに足元には、アグレッシブなデザインの17インチアルミホイールを装着。

ボディサイドには「ニュースポーティサイドステッカー」と呼ばれる専用デカールを配置することで、視覚的なスポーティさが強調されています。

インテリアについても、スポーツモデルとしての質感を高める変更が行われました。

車内の天井部分にあたるヘッドライニングや各ピラーの内張りにはブラック色が採用され、室内全体が引き締まった空間となっています。

加えて、ドアグリップやセンターコンソールなどの内装パーツにはガンメタリックカラーの加飾が施され、落ち着きがありながらも精悍な印象を与える室内空間に仕上げられました。

パワートレインに関しては従来モデルからの変更はなく、最高出力98馬力・最大トルク140.2Nmを発揮する1リッター直列3気筒ターボエンジンを継続して搭載。

コンパクトなボディにレスポンスの良い過給機付きエンジンを組み合わせることで、都市部での敏捷性と力強い走行性能を両立させる、“GRスポーツ”の名に相応しいパッケージングとなっています。

今回発表された新型ライズ GRスポーツの現地価格は、2億9210万ルピアから3億1710万ルピア（日本円で約277万円から301万円）に設定。

インドネシア市場における、若年層やスタイリングを重視するユーザーに向けたスポーティなコンパクトSUVとして、引き続き高い商品力を発揮することが期待されます。