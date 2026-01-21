ソフトバンクの野村勇内野手（29）が「打倒今宮」に闘志を燃やした。21日、滋賀県草津市で行う自主トレを公開。昨年は同じ遊撃のポジションを本職とし、長年、ホークスのレギュラーを担ってきた今宮健太に弟子入りして自主トレを行ったが、今年は師匠の元を離れての単独練習を決断した。

その意図について野村は「昨年は控え（選手）としてのスタートから、最後は日本シリーズに（スタメンで）出ることができたので、やっと今宮さんとショートのレギュラー争いができるスタートラインに立てたなと。だから、そこはもう（今宮は）ライバルなので、今年は一人で勝負しようという思いでやらせてもらっています」と今季に懸ける決意をにじませた。

今回の自主トレは6勤1休のペースで行っており、この日はランニング、キャッチボール、守備練習、フリー打撃と基本的な練習で汗を流した。「朝からしっかりトレーニングができている。体のコンディションも万全で、順調に進んでいるのかなと思います。（今宮には）バッティングの部分で勝たないとレギュラーを奪えないと思っているので、そこでしっかり差をつけられるように」と、常に「打倒今宮」を思い描きながら練習に打ち込んでいる様子をうかがわせた。