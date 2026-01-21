¸µÆü¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤ÎÅÅ·âº§&Ç¥¿±Êó¹ð¤«¤é2Ç¯¡Ä¿¹ºéÃÒÈþàÂçÃÀ¿åÃå¤Î¥°¥é¥É¥ë¥Þ¥Þá»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖËÜÅö¤Ë2»ù¤Î¥Þ¥Þ?¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤Ã¤Æ¤¿º¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¹ºéÃÒÈþ¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿²ÆìÎ¹¹Ô¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¡¢²ÈÂ²¤Ç²Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¤«¤Ä¤Æ¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â2»ù¤ÎÊì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¿åÃå»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç°¦Ì¼¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¿åÃå»Ñ¤ÇÈù¾Ð¤à¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öº£¤¬°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¥°¥é¥É¥ë¥Þ¥Þ¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤Ã¤Æ¤¿º¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÈþËÆ¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤¤¤¿¤Î!?¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¿¹ºé¤Ï24Ç¯1·î1Æü¡¢Á°Ç¯¤ËÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º(Åö»þ¡¢¸½ºß¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹½êÂ°)¤ÎÊ¿¾ÂæÆÂÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂè2»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£