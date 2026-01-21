『Qi35』がランキング圏外から急浮上 なぜテーラーメイドのFWはプロ、アマ問わず人気が高い？【FW売り上げランキング】
フェアウェイウッド部門は先週と変わらず1位が『G440 MAX』、2位が『ゼクシオ14』という状況が続いている。そんな中で注目したいのが4位に『Qi35 MAX』、5位に『Qi35』が再浮上してきたことだ。PGAツアースーパーストアつくば学園東大通り店の谷合信俊さんに話を聞いてみた。
【写真】吉田優利も“5年前”のテーラーメイドFWを愛用！ 女子プロたちのFWチョイスがかなり面白い
「当店では『Qi35』のフェアウェイウッドは主要スペックがほとんど売り切れてしまいました」テーラーメイドのフェアウェイウッドが人気の要因は？「PGAツアーでも日本ツアーでも、テーラーメイドのフェアウェイウッドを使っている選手がすごく多いので、興味を持って試打をする人が多い。試打をすると打感、飛距離、操作性などのバランスが良いと評価されています。テーラーメイドの場合はドライバーを買い替えた人の3人に1人くらいがフェアウェイウッドもセットで購入していきますね」世界ランキングトップ3のスコッティ・シェフラー、ローリー・マキロイ、トミー・フリートウッドはもちろん、契約外の選手でもテーラーメイドのフェアウェイウッドを使っている選手は多い。それが好調なセールスにもつながっている。 （フェアウェイウッドトップ3）1位 G440 MAX2位 ゼクシオ143位 ゼクシオ14レディス◇ ◇ ◇売れている中古パターを調査。関連記事『中古パターで人気1位は、谷口徹も愛用する品薄の"オデッセイの名器"【中古クラブランキング】』で詳細をチェックできる。
