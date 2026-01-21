【ラグビー・リーグワン】大学ラグビー戦士たちが続々加入！　早大・野中健吾主将はサンゴリアス、副将・田中勇成選手はＤ−Ｒｏｃｋｓ　帝京大の副将・生田弦己選手と関学の副将・武藤航生選手はイーグルス　ブルーレヴズには関西で活躍した３人選手が一挙に新加入

大学選手権終了直後、明治大学・平翔太主将の三菱重工相模原ダイナボアーズ入団が発表されたラグビーリーグＯＮＥ。その他にも、大学在学中にリーグ戦に出場可能な「アーリーエントリー」を予定している選手として、大学ラグビーで活躍した選手たちのリーグＯＮＥ入りが続々と発表されました。



▼埼玉パナソニックワイルドナイツ



１月１４日、一足早く新加入選手を発表したコベルコ神戸スティーラーズと三菱重工相模原ダイナボアーズが大学在学中にリーグ戦への出場が可能なアーリーエントリーへの登録を行うなか、筑波大学の司令塔ＳＯ楢本幹志朗選手と関東学院大学のＰＲ高田凱斗選手のアーリーエントリー選手としての登録を行ったのが埼玉パナソニックワイルドナイツ。王座奪回を目指す名門チームに楽しみな戦力が加わりました。





▼東京サントリーサンゴリアスそして週明けの１月１９日、明治大学と最後まで大学選手権優勝を争った早稲田大学の主将・野中健吾選手の加入を発表したのが東京サントリーサンゴリアス。同じ早稲田大学でコンビを組んだＣＴＢ福島秀法選手、関西学院大学の攻撃の要・ＮＯ８小林典大選手、東海大学のＰＲ杉浦皓亮選手とともに４人の新戦力が加わりました。４人はいずれもＵ２３日本代表に選出された実績をもつ逸材。野中選手は「伝統あるサンゴリアスの一員になれることを嬉しく思います。チームに少しでも貢献できるよう日々努力していきます」とコメントしています。▼浦安Ｄ−Ｒｏｃｋｓまた、同じ１９日、新加入選手を発表した浦安Ｄ−Ｒｏｃｋｓには、身長１６６ｃｍと小柄ながらハードタックルと献身的なプレーで早稲田大学のＦＷ第３列を副将として支えた田中勇成選手、Ｕ２３日本代表にも選出された東洋大の森山海宇オスティン選手、立命館大学でＦＷリーダーを務めた大本峻士選手、１９２ｃｍ１１４ｋｇの体格を生かしたパワフルなプレーが持ち味の関東学院大学のラリー・ティポアイ ルーテル選手の４人の新戦力が加わりました。田中選手は「自分のリーグＯＮＥへのチャレンジを受け入れてくださった浦安Ｄ−Ｒｏｃｋｓのみなさんにとても感謝しています。この恩を返すべく、熱い情熱をもって、自分の全てをささげて勝利に貢献します。そしてこの体格でも通用することを証明し、勇気や希望を与えられるような選手になれるよう精進していきます。」と決意を示しています。▼静岡ブルーレヴズそのほか、昨シーズンはリーグＯＮＥになってから初めてのプレー・オフ進出を果たすなど、着実にチーム力を強化している静岡ブルーレヴズも１９日に新加入選手を発表。ブルーレヴズには、Ｕ２３日本代表にも名を連ねた近畿大学の長身ＬＯ能勢涼太郎選手、京都産業大学のＢＫ陣をけん引した奈須貴大選手、立命館大学の快速ＷＴＢ御池蓮二選手ら関西大学ラグビーＡリーグで活躍した３人に加えて、南アフリカ出身の大型ＢＫ、立正大学のハインリッヒ・フルックス選手の４人が新戦力として加わりました。▼横浜キヤノンイーグルスさらに翌２０日には、横浜キヤノンイーグルスが４人の新加入選手を発表。イーグルスには、京都産業大学のＰＲ栗崎和樹選手、南アフリカ出身の大型ＦＷ、山梨学院大学のゲリット・オクカース選手、帝京大学のトライゲッターで副将の生田弦己選手、昨シーズンはＪＡＰＡＮ ＸＶの一員としてＮＺＵ（ニュージーランド学生代表）との試合にも出場して関西学院大学ではＢＫ陣の要として副将を務めた武藤航生選手が、新たな戦力としてチームに加わりました。続々と大学在学中の新加入選手が発表されているラグビーリーグＯＮＥ。この中から、どの選手が百戦錬磨の猛者が鎬を削るリーグＯＮＥ公式戦の舞台に立つのか。今後の戦いに注目です。＜リーグＯＮＥ新加入が発表・公表された選手＞（１月１４日〜１月２０日発表分）▼埼玉パナソニックワイルドナイツ高田凱斗（関東学院大学）ＰＲ楢本幹志朗（筑波大学）ＳＯ▼東京サントリーサンゴリアス杉浦皓亮（東海大学）ＰＲ小林典大（関西学院大学）ＦＬ／ＮＯ８野中健吾（早稲田大学）ＳＯ／ＣＴＢ福島秀法（早稲田大学）ＣＴＢ▼浦安Ｄ−Ｒｏｃｋｓ大本峻士（立命館大学）ＨＯ田中勇成（早稲田大学）ＦＬ森山海宇オスティン（東洋大学）ＦＬ／ＮＯ８ラリー・ティポアイ ルーテル（関東学院大学）ＮＯ８／ＦＬ／ＬＯ▼静岡ブルーレヴズ能勢涼太郎（近畿大学）ＬＯ奈須貴大（京都産業大学）ＣＴＢ／ＦＢ／ＳＯ御池蓮二（立命館大学）ＷＴＢハインリッヒ・フルックス（立正大学）ＷＴＢ／ＣＴＢ▼横浜キヤノンイーグルス栗崎和樹（京都産業大学）ＰＲゲリット・オクカース（山梨学院大学）ＬＯ／ＦＬ／ＮＯ８生田弦己（帝京大学）ＷＴＢ武藤航生（関西学院大学）ＦＢ／ＷＴＢ