¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤È¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¡ÖÆ¦Æý¥¥Ã¥º¡×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£Âè5»Ò½Ð»º¸å¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Ä¡ª¿ù±º²È¤Î¿©Âî¤ò¸ø³«¤·¤¿ÄÔ´õÈþ¡õ¿ù±ºÂÀÍÛ
¡¡7¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò·Þ¤¨¤¿¿ù±º¡õÄÔÉ×ºÊ¡£¿ù±º¤Ï¡Ö¤Ë¤®¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£ÄÔ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¤º¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¿ù±º¤Ï¡Ö¾å¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¤Î»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê7¿Í²ÈÂ²¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤Î½Ö´Ö¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤½¤¦¡£ÄÔ¤Ï¡Ö°ìÎó¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È³Ú¤·¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤ÈÄÔ¤Ï¡¢2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢10Ç¯12·î¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¤µ¤ó¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¡¢13Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¤µ¤ó¡Ê¤½¤é¡Ë¡¢18Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¤µ¤ó¡Ê¤³¤¢¡Ë¡¢25Ç¯8·î¤Ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
